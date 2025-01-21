Отделение «Молодой гвардии» в Балашихе признали одним из лучших в Подмосковье

Молодогвардейцы из Балашихи приняли участие в XVII конференции Московского областного регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» в арт-квартале «Фабрика 1830». Председателя движения в Балашихе Алексея Егорова наградили грамотой президента России Владимира Путина, а местное отделение признали одним из лучших в области.

В конференции также участвовали депутат Государственной Думы Вячеслав Фомичев, заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, заместитель секретаря Московского областного регионального отделения партии Александр Толмачев и руководитель центрального штаба «Молодой гвардии» Александр Амелин.

«Молодогвардейцы — это кадровый резерв партии „Единая Россия“. Ребята растут, к движению присоединяются новые активисты. Это люди, которые неравнодушны к происходящему в нашей стране, которые готовы без промедления прийти на помощь другим. У организации большой потенциал, а главная ее миссия — это патриотизм в действии», — отметил Александр Толмачев.

В Московском областном отделении состоят более 11 тысяч активистов, из них около 1,7 тысячи присоединились к движению в 2024 году.

«В муниципалитетах Подмосковья за прошлый год мы провели более 11 тысяч различных мероприятий, которые охватили свыше полумиллиона жителей области. „Молодая Гвардия“ стала для молодежи школой участия в общественной и политической жизни страны. 37 молодогвардейцев в возрасте до 35 лет избраны в 2024 году на муниципальных выборах депутатов, они продолжают работу и в нашей организации», — подчеркнула Диана Алумянц.

Выборы президента — одно из самых значимых событий в 2024 году. Молодогвардейцы принимали участие во всех стадиях подготовки.