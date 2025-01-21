Отделение «Молодой гвардии» в Балашихе признали одним из лучших в Подмосковье
Молодогвардейцы из Балашихи приняли участие в XVII конференции Московского областного регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» в арт-квартале «Фабрика 1830». Председателя движения в Балашихе Алексея Егорова наградили грамотой президента России Владимира Путина, а местное отделение признали одним из лучших в области.
В конференции также участвовали депутат Государственной Думы Вячеслав Фомичев, заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, заместитель секретаря Московского областного регионального отделения партии Александр Толмачев и руководитель центрального штаба «Молодой гвардии» Александр Амелин.
«Молодогвардейцы — это кадровый резерв партии „Единая Россия“. Ребята растут, к движению присоединяются новые активисты. Это люди, которые неравнодушны к происходящему в нашей стране, которые готовы без промедления прийти на помощь другим. У организации большой потенциал, а главная ее миссия — это патриотизм в действии», — отметил Александр Толмачев.
В Московском областном отделении состоят более 11 тысяч активистов, из них около 1,7 тысячи присоединились к движению в 2024 году.
«В муниципалитетах Подмосковья за прошлый год мы провели более 11 тысяч различных мероприятий, которые охватили свыше полумиллиона жителей области. „Молодая Гвардия“ стала для молодежи школой участия в общественной и политической жизни страны. 37 молодогвардейцев в возрасте до 35 лет избраны в 2024 году на муниципальных выборах депутатов, они продолжают работу и в нашей организации», — подчеркнула Диана Алумянц.
Выборы президента — одно из самых значимых событий в 2024 году. Молодогвардейцы принимали участие во всех стадиях подготовки.
На конференции заключили два соглашения о сотрудничестве с подмосковным филиалом Фонда «Защитники Отечества» и Московским областным центром занятости. В планах в 2025 году реализовать проект «ПолитЗавод», который направлен на вовлечение молодежи в политическую жизнь страны и региона. Благодаря сотрудничеству с Московским областным центром занятости молодогвардейцам смогут помочь в трудоустройстве.
На конференции наградили лучших руководителей и активистов местных отделений «Молодой гвардии». Им вручили благодарственные письма Министерства информации и молодежной политики, благодарности Федерального агентства по делам молодежи, почетные грамоты и дипломы. Балашихинское отделение «Молодой гвардии» признали одним из лучших в Подмосковье, а его лидеру Алексею Егорову вручили почетную грамоту президента России.
«Молодогвардейцы Балашихи всегда входят в тройку лидеров Подмосковья. У нас очень сплоченная команда, мы проводим множество различных акций и мероприятий, около тысячи провели за прошедший 2024 год. Устраиваем различные мастер-классы, в том числе направленные на заботу об экологии, на патриотическое воспитание подрастающего поколения, ездим с волонтерскими миссиями на новые территории. Мы гордимся тем местом, где мы живем, поддерживаем нашего президента и являемся патриотами нашей страны», — сказал Алексей Егоров.
Руководитель Ассоциации тренеров Российского союза молодежи Сергей Шафоростов провел нетворкинг-сессию и рассказал о межличностной связи, умении поддерживать старые контакты и расширять круг общения.