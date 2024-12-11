Отделение эндокринологии открыли в Мытищинской больнице

Пациентам с сахарным диабетом и другими эндокринными заболеваниями окажут помощь в стационаре. Открытие отделения станет очередным этапом борьбы с пандемией XXI века.

Пациенты получат экстренную и плановую медицинскую помощь в новом эндокринологическом отделении, открытом по инициативе главного врача Мытищинской больницы Ольги Мисюкевич.

Углубленные обследования и лекарственная терапия пациентам с сахарным диабетом 1 и 2 типа, заболеваниями щитовидной железы, надпочечников и другими патологиями эндокринной системы будут проводиться в условиях стационара.

Сахарный диабет стал пандемией XXI века, и открытие специализированного эндокринологического отделения в составе многопрофильной клиники — это вызов времени.

Помимо лечения в отделении, у пациентов появится возможность получить консультацию узкопрофильных специалистов: офтальмолога, хирурга, уролога, кардиолога и других.

Обширная диагностическая и лабораторная база даст возможность провести все необходимые исследования. Помимо оказания медицинской помощи пациентам, поступившим экстренно с диабетической комой и другими острыми осложнениями, жители Мытищ смогут пройти и лечение в плановом порядке.

Периодическое лечение в стационаре поможет избежать осложнений или замедлить их развитие, а значит улучшить качество жизни.

Порядка 10 тысяч пациентов поставлены на диспансерный учет с диагнозом сахарный диабет.

Направление на плановую госпитализацию в эндокринологическое отделение может выписать врач-эндокринолог поликлиники по месту жительства.

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