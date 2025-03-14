Отделение «Единой России» в Люберцах провело более 600 мероприятий в 2024 году

Семинар по реализации партийных проектов «Единой России» прошел в Люберцах. На нем обсудили итоги работы в прошлом году и планы на 2025 год.

Мероприятие состоялось во Дворце спорта «Триумф». Участниками стали глава городского округа Люберцы, секретарь местного отделения партии Владимир Волков и заместитель руководителя регионального исполнительного комитета Анна Легум.

На встрече рассказали, что в 2024 году специалисты местного отделения партии «Единая Россия» отработали более 600 обращений от жителей.

«Ведем активную работу по реализации ключевых партийных проектов. Благодаря этому входим в тройку лучших отделений в Подмосковье. В этом году мы внедрили уникальные инициативы — „Мячи детям“ и „Никольское воспитание“, которые направлены на поддержку подрастающего поколения», — добавил Владимир Волков.

Также на семинаре обсудили новые задачи и взаимодействие муниципальных координаторов с местным исполкомом и администрацией Люберец.