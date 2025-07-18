Движение объединяет 26 тысяч активных и энергичных юных жителей Подольска. За каждым мероприятием стоит колоссальная работа, итоги которой за первое полугодие подвели на встрече с главой округа Григорием Артамоновым.
Взаимодействие участников программы с представителями администрации позволяет разрешить многие ситуации оперативно. «Глава Подольска утвердил многие вопросы, которые не решались до этого времени. Готов взаимодействовать и помогать, чему мы очень благодарны», — отметила председатель подольского отделения «Движение первых» Ольга Шацких.
Ребята из движения становятся первыми во многих состязаниях. В копилке наград — призовые места в игре «Зарница 2.0», победы в конкурсах «Книжная история» и «Российская школьная весна».
В городском округе работают 34 первичных отделения «Движения первых» на базе школ, колледжей и молодежных центров. В августе в Подольске пройдет туристический слет, а до конца июля стартует федеральный проект «Школа актива».
Отделение «Движения первых» в Подольске подвело итоги работы за полугодие
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