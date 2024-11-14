Отделение для лечения зубов под наркозом открыли в Люберецкой поликлинике

Новая операционная рассчитана на проведение трех процедур в смену. Сюда закупили все нужное оборудование.

«Штат укомплектован. Отделение такого типа — четвертое в Подмосковье, здесь смогут лечиться жители восточной части региона. Медпомощь в новом отделении будет оказываться взрослым и детям, а бесплатно по полису ОМС — малышам до трех лет. На лечение зубов под наркозом направит лечащий врач при наличии у пациента соответствующих показаний», — сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Отметим, что сейчас в Московской области имеется очередь на лечение детей до трех лет. Часть детей из списка уже пригласили на консультацию в поликлинику.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».