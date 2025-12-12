Отделение детской хирургии расширят в Дубне

В Дубненской больнице готовятся к расширению отделения детской хирургии, чтобы улучшить медицинское обслуживание маленьких пациентов. В настоящее время отделение функционирует на базе хирургического отделения, где ежемесячно принимается более 40 экстренных случаев и свыше 60 плановых.

Заместитель главного врача по медицинской части Дубненской больницы Александр Орлов отметил, что отделение останется в рамках больницы, так как рядом расположены важные диагностические службы, такие как КТ и МРТ, а также УЗИ-диагностика и детская реанимация. «Планов переводить в другое подразделение нет», — добавил он.

В экстренных случаях детям в основном проводят операции на аппендицит, кишечную непроходимость и ущемленную паховую грыжу. Плановые операции включают лечение гидроцеле, варикоцеле и паховых грыж. Все процедуры осуществляются с использованием малоинвазивных методов, что позволяет сократить время пребывания в стационаре и ускорить восстановление после операции.

Для повышения качества обслуживания в детской хирургии уже увеличили штат врачей — теперь дежурят четыре хирурга, один из которых ведет прием в поликлинике.

В новом отделении планируется увеличить коечный фонд до двадцати мест и полностью укомплектовать штат средним медицинским персоналом.