Отделение Ассамблеи народов России открылось в Дубне
В Дубне начала работу новая общественная организация. Она будет укреплять межнациональные связи в одном из самых многонациональных городов региона.
На базе городского Центра национальных культур учредили местное отделение Ассамблеи народов России. Дубна стала вторым городом в Подмосковье с такой структурой. Здесь традиционно живут представители разных народов и регулярно проходят фестивали национальных культур.
Председателем отделения избрали Лилию Алексееву, руководителя Центра национальных культур.
«В ассамблею вошли активисты наших национальных автономий. У меня будет два заместителя от армянской и татарской общин, а также пять членов команды — молодежь из татарской, армянской, азербайджанской и туркменской диаспор», — сказала она.
В день открытия администрация Дубны подписала соглашение о сотрудничестве с региональным отделением Ассамблеи. Стороны договорились о совместных планах. Первым общим проектом станет участие в Пятом всероссийском конкурсе чтецов.
Ассамблея народов России была создана по указу президента Владимира Путина. Ее задача — содействовать гармонии между разными народами страны. Открытие отделения в Дубне поможет вывести эту работу на новый уровень.