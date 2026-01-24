Отделение Ассамблеи народов России открылось в Дубне

В Дубне начала работу новая общественная организация. Она будет укреплять межнациональные связи в одном из самых многонациональных городов региона.

На базе городского Центра национальных культур учредили местное отделение Ассамблеи народов России. Дубна стала вторым городом в Подмосковье с такой структурой. Здесь традиционно живут представители разных народов и регулярно проходят фестивали национальных культур.

Председателем отделения избрали Лилию Алексееву, руководителя Центра национальных культур.

«В ассамблею вошли активисты наших национальных автономий. У меня будет два заместителя от армянской и татарской общин, а также пять членов команды — молодежь из татарской, армянской, азербайджанской и туркменской диаспор», — сказала она.