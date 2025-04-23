Отчетный спектакль театра «Выкрутасики» прошел в поселке Биокомбината

Воспитанники местного театрального коллектива организовали показ постановки «Алиса в Стране Чудес» в Доме культуры поселка Биокомбината. Это был отчетный спектакль, на котором ребята продемонстрировали, чему успели научиться.

Мероприятие прошло в выходные. Постановку создали ребята из студии «Выкрутасики» под руководством педагога Ирины Медведевой.

Спектакль повествует о путешествии маленькой девочки Алисы и ее необычных друзей. В постановке использовали специально созданные яркие костюмы.

Также актеры активно взаимодействовали со зрителями. Организаторы мероприятия поблагодарили юных актеров и тех, кто готовил отчетный спектакль.

Ранее мы рассказывали о том, что парки в Лосино-Петровском опубликовали афишу спортивных и развлекательных мероприятий на неделю. Все желающие могут принять участие в них бесплатно.