Парки в Лосино-Петровском опубликовали афишу мероприятий на неделю

Парки в Лосино-Петровском подготовили спортивные и развлекательные мероприятия. Все желающие могут принять в них участие бесплатно.

Танцевальная зарядка пройдет в Лосино-Петровском парке в 10:30, анимационная программа «Ярко в парках» — в 11:00, а настольные игры — в 11:20.

Игра в городки состоится в Свердловском парке 23 апреля в 17:00.

Жителей старшего поколения приглашают на занятие по скандинавской ходьбе 24 апреля в 10:15 в рамках проекта «Активное долголетие».

Областное мероприятие «Парковая атлетика» пройдет в Свердловском парке 26 апреля в 10:00. В программе запланированы открытая тренировка от фитнес-клуба SPORTZAL, лекция, викторина, ответы на вопросы о здоровье от терапевта и инструктора ЛФК, соревнования по городошному биатлону и субботник. Дети поучаствуют в спортивно-игровой программе и потанцуют на дискотеке.

Танцевальная зарядка пройдет в Свердловском парке 26 апреля в 13:30, анимационная программа «Ярко в парках» — в 14:00, а настольные игры — в 14:20.