Отчетный концерт участников фестиваля «Берег» прошел в Наро-Фоминске

Зрители снова услышали полюбившиеся им композиции, которые все лето звучали на набережной реки Нары. Зал в Центральном дворце культуры «Звезда» оборудовали танцполом, чтобы он напоминал привычный формат.

Концерты под открытым небом начали проводить в Наро-Фоминском округе по инициативе местных музыкантов. При поддержке властей муниципалитета отдельные выступления превратились в настоящий фестиваль. На протяжении теплого сезона в нем приняли участие более 50 артистов и творческих коллективов со всего городского округа.

На отчетном концерте председатель совета депутатов округа Геннадий Пензов вручил награды от главы муниципалитета Романа Шамнэ за участие и организацию фестиваля. На сцену поднялись самые яркие и запомнившиеся исполнители — девять групп, дуэтов и солистов.

«Фестиваль „Берег“ — это живой, творческий диалог. Благодаря таким ребятам набережная Нары стала центром культурной жизни округа, уникальным пространством для семейного и молодежного досуга», — отметил Роман Шамнэ.