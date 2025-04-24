Отчетный концерт учащихся детской школы искусств прошел в Котельниках

Концерт учащихся музыкального отделения под названием «Музыка Победы» и выставка работ воспитанников художественного отделения состоялись в Детской школе искусств имени Валентина Андреева. Мероприятия посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Директор школы Павел Исаев, открывая вечер, рассказал об успехах учеников на различных конкурсах и фестивалях в 2024-2025 учебном году.

Концерт начался с выступления духового оркестра школы, исполнившего произведения Михаила Глинки. Ансамбль струнных народных инструментов «Полярная звезда» и коллектив гитаристов «Кругосвет» познакомили слушателей с колоритными народными мотивами.

Ансамбли скрипачей «Вдохновение», флейтистов «Е-Ноты» и вокалистов «Гармония» исполнили произведения композиторов ХХ века. Хоровые коллективы школы спели песни, посвященные Великой Отечественной войне.

Финальным аккордом стала песня «Мы — армия страны!» в исполнении сводного хора и оркестра русских народных инструментов «Жаворонок».