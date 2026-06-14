Отчетный концерт студии эстрадного вокала прошел в Серпухове

12 июня во Дворце культуры «Россия» в Серпухове состоялся отчетный концерт образцового коллектива — студии эстрадного вокала «Лира» под руководством педагога Виктории Щербаковой. Концерт получился ярким и разноплановым: от джазовых композиций до патриотических песен.

Особенно тронули зрителей ансамблевые песни «Моя Россия» и «Люли», которые прозвучали искренне и душевно. Концерт имел особое значение для выпускников — Екатерины Карповой, Ирины Шубиной, Арины Смикалюк, Людмилы Голубевой и Кирилла Острова — став шансом красиво и памятно попрощаться со студией.

На следующий день родители устроили для юных артистов мастер-класс по лепке японских сладостей, увлекательный квест и квиз.

«Студия „Лира“ — не просто творческий коллектив, это лицо и гордость Серпухова», — отметила руководитель студии Виктория Щербакова.