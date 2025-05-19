Отчетный концерт прошел в доме культуры поселка имени Цюрупы в Воскресенске

Мероприятие «Вихрь творчества» стало подведением итогов 2024-2025 учебного года. Участники творческих коллективов дома культуры рабочего поселка продемонстрировали свое исполнительское мастерство и результаты работы.

Программа концерта включала лучшие номера воспитанников хореографической студии, театрального кружка и инструментальной группы. Юные артисты выступали в разных жанрах и направлениях: от классических танцев и народных песен до современных эстрадных композиций. Каждый номер был тщательно подготовлен и отличался высоким уровнем исполнения, артистизмом и оригинальностью.

Заместитель директора Воскресенского координационно-методический центра культуры и творчества «Истоки» Светлана Лиманская и руководитель дома культуры рабочего поселка имени Цюрупы Татьяна Гришунина поблагодарили руководителей коллективов, ребяат, их родителей и всех, кто принимал участие в подготовке этого праздника творчества.