Отчетный концерт прошел в доме культуры поселка имени Цюрупы в Воскресенске

Мероприятие «Вихрь творчества» стало подведением итогов 2024-2025 учебного года. Участники творческих коллективов дома культуры рабочего поселка продемонстрировали свое исполнительское мастерство и результаты работы.
Программа концерта включала лучшие номера воспитанников хореографической студии, театрального кружка и инструментальной группы. Юные артисты выступали в разных жанрах и направлениях: от классических танцев и народных песен до современных эстрадных композиций. Каждый номер был тщательно подготовлен и отличался высоким уровнем исполнения, артистизмом и оригинальностью.
Заместитель директора Воскресенского координационно-методический центра культуры и творчества «Истоки» Светлана Лиманская и руководитель дома культуры рабочего поселка имени Цюрупы Татьяна Гришунина поблагодарили руководителей коллективов, ребяат, их родителей и всех, кто принимал участие в подготовке этого праздника творчества.
Лидеров ЕС удивило нежелание Трампа усилить санкционное давление на Россию
Зеленский допустил подписание меморандума с Россией
Марафон по скандинавской ходьбе прошел в Подмосковье
Захарова высмеяла оговорку украинской ведущей про Путина
«Я не против». Трамп — о словах Путина в адрес первой леди США
Подмосковье передало областную усадьбу «Грачевка» в собственность Москвы
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте