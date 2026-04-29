Отчетный концерт хореографических коллективов прошел в Воскресенске

Праздничное мероприятие «Грани танца» состоялось в доме культуры села Ашитково. Юные артисты представили современную и эстрадную хореографию, детские танцы и премьерные постановки.

Зрителей приветствовала директор муниципального учреждения «Культурно-досуговый центр» Ольга Якимова. Она отметила, что хореография — неотъемлемая часть культурной жизни учебного заведения, которая дарит воспитанникам и зрителям радость и яркие эмоции.

Главным моментом вечера стало награждение. Танцоры получили благодарственные письма Управления культуры администрации округа за профессионализм и вклад в развитие культуры. Воспитанники были отмечены наградами за творческие успехи, трудолюбие и преданность хореографическому искусству.

В муниципалитете регулярно проводят подобные творческие встречи. Так, 26 апреля прошел гала-концерт победителей областного фестиваля народного танца «Воскресенские вензеля».