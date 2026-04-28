Гала-концерт победителей областного фестиваля танца прошел в Воскресенске

Мероприятие состоялось 26 апреля. В этом году в конкурсе народного танца «Воскресенские вензеля» приняли участие около 400 юных артистов из 25 ансамблей.

Танцоры представляли 15 городских и муниципальных округов Подмосковья. Гран-при фестиваля получил народный коллектив «Ансамбль народного танца „Сувенир“» из дома культуры «Химик». Его руководитель, Заслуженный работник культуры Российской Федерации Мария Тышецкая, удостоена приза имени А. В. Уманова как лучший балетмейстер.

Глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин поздравил победителей и участников, отметив, что победа в этом конкурсе — высокое признание мастерства и достойная награда за труд. Он пожелал артистам новых творческих успехов, ярких выступлений и вдохновения. Подобные мероприятия помогают сохранять культурное наследие и прививать молодому поколению любовь к народному искусству.