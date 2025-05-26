Отчетный концерт хореографических коллективов прошел в Богородском округе

Яркие танцевальные номера представили коллективы Молзинского сельского дома культуры на отчетном концерте «Звездная страна» в конце мая. Жители и гости деревни смогли насладиться выступлениями творческих коллективов, собравших полный зал в зале дома культуры.

На сцене блистали юные артисты, которые не только завоевывают сердца местных зрителей, но и успешно выступают на международных конкурсах. Народный ансамбль «Вдохновение» недавно вернулся из Минска с Гран-при, а младшая группа «Веселинка» стала лауреатом второй степени на престижном соревновании.

В числе почетных гостей были председатель совета депутатов Владимир Хватов и депутат Богородского округа Ольга Попова, которые выразили слова поддержки и восхищения талантам артистов. Руководители коллектива, балетмейстер Валерия Алексеенко и директор Молзинского сельского дома культуры Марина Котикова получили благодарности за профессионализм и преданность делу.

Помимо концертной деятельности коллектив активно участвует в социальной жизни: организует сбор гуманитарной помощи для военнослужащих, поддерживая тех, кто стоит на защите Родины.