Отчетный концерт детской школы искусств прошел в Воскресенске

Мероприятие состоялось во Дворце культуры и было посвящено 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В концерте приняли участие учащиеся и педагогик структурных подразделений Воскресенской детской школы искусств.

Лучшие солисты и творческие коллективы детских музыкальных школ № 2, 3, 4, 5, «Элегия» и «Лира» показали на отчетном концерте за 2024-2025 учебный год свои лучшие номера. Программа включала разнообразные музыкальные, театрализованные и хореографические выступления, которые продемонстрировали высокий уровень подготовки юных артистов.

Участников концерта приветствовал заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Коломенской епархии, ответственный за религиозное образование в первом Воскресенском церковном округе, протоиерей Кирилл Седов.

Концерт по традиции завершился хоровым исполнением песен о Великой Отечественной войне: «Поклонимся великим тем годам», «Катюша» и «День Победы». Зрители аплодировали учащимся стоя.