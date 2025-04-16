Отчетный концерт детской школы искусств «Лира» прошел в Воскресенске

Отчетный концерт прошел во Дворце культуры «Химик». На сцене выступили воспитанники и преподаватели, а в фойе открылась выставка учеников художественного отделения, посвященная 80-летию Победы.

Программу открыл коллектив классического танца «Аллегро». Затем юные пианистки Анна Жаворонкова, Анжелика Мишина и Мария Кирильченко исполнили произведения Й. Гайдна, Ф. Шопена и Н. А. Римского-Корсакова.

Ярко выступили баянисты Дмитрий Михеев, Николай Медведев и домристка Ирина Мацюк. Гитаристы Вадим Дмитриев, Артем Живов и Роман Погорелов сыграли вместе со своими преподавателями, а Алеся Хаустова и Юлия Овчинникова очаровали всех вокалом.