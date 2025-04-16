Отчетный концерт детской школы искусств «Лира» прошел в Воскресенске

Отчетный концерт прошел во Дворце культуры «Химик». На сцене выступили воспитанники и преподаватели, а в фойе открылась выставка учеников художественного отделения, посвященная 80-летию Победы.
Программу открыл коллектив классического танца «Аллегро». Затем юные пианистки Анна Жаворонкова, Анжелика Мишина и Мария Кирильченко исполнили произведения Й. Гайдна, Ф. Шопена и Н. А. Римского-Корсакова.
Ярко выступили баянисты Дмитрий Михеев, Николай Медведев и домристка Ирина Мацюк. Гитаристы Вадим Дмитриев, Артем Живов и Роман Погорелов сыграли вместе со своими преподавателями, а Алеся Хаустова и Юлия Овчинникова очаровали всех вокалом.
В финале выступили два оркестра детской школы искусств «Лира»: ансамбль русских народных инструментов «Радуга» и оркестр баянистов-аккордеонистов «Аккорд». Солировала Мария Кирильченко.
Патриотическую песню исполнил солист Павел Козюберда вместе с ансамблем «Радуга».
Лучшим ученикам вручили похвальные листы и благодарности управления культуры администрации Воскресенка.
В фойе Дворца культуры «Химик» открылась выставка учащихся художественного отделения, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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