Отчетный концерт ансамбля танца «Радуга» прошел в Подольске

На сцене молодежного центра «Территория будущего» в Подольске состоялся отчетный концерт «Весенние перезвоны» ансамбля танца «Радуга». Творческий коллектив с богатейшей историей подвел итоги работы за прошедший год и подарил зрителям праздник хореографического искусства.

Коллектив существует уже 57 лет. Его основателем была Галина Шершень, которая долгие десятилетия руководила ансамблем и привила любовь к хореографии своей дочери. Сегодня семейное дело успешно продолжает Славяна Шершень.

Программа отчетного вечера состояла из 15 разноплановых номеров. На сцену вышли исполнители в возрасте от пяти до 50 лет. Основу репертуара ансамбля составляет народный танец и его современные стилизации. В этот раз, помимо задорных традиционных русских плясовых, артисты представили китайский танец, энергичную ирландскую джигу и экспрессивную хореографическую зарисовку «Африканское сафари».