Отчетные концерты прошли в музыкальных школах Реутова

В рамках всероссийской акции «Ночь театрального искусства» в музыкальных школах Реутова прошли отчетные концерты. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Выступления прошли в детских музыкальных школах № 1 по Новой улице и № 2 по Некрасова. На сцену вышли более 130 юных музыкантов и вокалистов, в программе — классические и современные произведения.

Дети в реутовских музыкальных школах обучаются на современном оборудовании. По Народной программе музыкальная школа № 2 получила 40 инструментов, в том числе рояли, пианино, аккордеоны и баяны.

Ранее школьники из Наро-Фоминска победили в областном конкурсе «Секреты дружного класса. Родители Первых». Члены жюри оценили их творческие номера, видеоролики и презентации.