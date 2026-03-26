Школьники из Наро-Фоминска победили на областном конкурсе талантов

Фото: пресс служба администрации г. о. Наро-Фоминский

24 марта в Апрелевской школе № 3 прошел муниципальный этап конкурса «Секреты дружного класса. Родители Первых». 12 команд из школ округа представили творческие номера, презентации и видеоролики, раскрывая свои рецепты школьного счастья. В этот день здесь пели, танцевали, били в барабаны, читали рэп и даже угощали шарлоткой.

Победителем стала команда 5 «А» класса Атепцевской школы. На втором месте — 5 «Э» класс наро-фоминской школы № 4, на третьем — 8 «А» класс Алабинской школы. Жюри оценивало оригинальность, уровень подготовки и искренность выступления, отметив, что определить тройку победителей было непросто.

Победители получили сертификаты на авторские экскурсии от Наро-Фоминского музея и посещение бассейна. Класс-победитель также стал обладателем большой музыкальной колонки от Молодежного комплексного центра.

Родители, педагоги и ученики доказали: дружба рождается там, где взрослые и дети действуют как одно целое.