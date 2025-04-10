Отборочный тур областного фестиваля современного танца пройдет в Дубне 26 мая

Третий Московский областной фестиваль современного танца «Город танцует в парках» пройдет в регионе. В этом году в конкурсе будут участвовать танцоры со всей страны.

Заявки от коллективов из Дубны будут принимать до 23 апреля. К участию приглашаются танцоры в возрасте от 10 до 14 и от 15 до 35 лет. Отборочный тур в наукограде пройдет 26 мая на Молодежной поляне.

В этом году в конкурсной программе будет представлено две номинации: «Танцевальный коллектив» и «Индивидуальный исполнитель». Художественным руководителем проекта является заслуженный артист России Егор Дружинин. В состав жюри войдут режиссеры, танцовщики и хореографы Владимир Варнава, Александр Могилев, Екатерина Решетникова и Алексей Карпенко.

Фестиваль «Город танцует в парках» откроется 17 мая масштабным концертом. Участники из Подмосковья смогут побороться за звание лучшего коллектива с 18 мая по 28 июня. Завершится проект гала-концертом финалистов от каждого города, который пройдет в сентябре. Победителей проекта Егор Дружинин пригласит в свою команду «КЕД».

Проект организован при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.