Отборочный тур фестиваля «Город танцует в парках» прошел в Коломне

Этап областного танцевального конкурса завершился в Коломне. Участниками стали исполнители в разных жанрах современной хореографии.

Мероприятие прошло в парке Мира. В нем состязались любительские танцевальные коллективы, студии, ансамбли и индивидуальные исполнители.

Их творческие номера оценивали российский актер, кинорежиссер, хореограф, заслуженный артист России Егор Дружинин и режиссер-постановщик и хореограф Катя Решетникова.

Победителями тура стали представители хореографической команды «Гризли», сольная исполнительница Дарья Быстрякова. Теперь они представят Коломну на гала-концерте фестиваля.

Также они поборются за возможность попасть в команду Егора Дружинина, поучаствовать в фестивале русского современного танца «Проба №» Александра Могилева или пройти стажировку в компании Владимира Варнавы.

Отметим, что фестиваль «Город танцует в парках» проходит в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Лето в Подмосковье».