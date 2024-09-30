Отборочный этап турнира по легкоатлетическому многоборью прошел в Мытищах

В рамках всероссийских соревнований по легкоатлетическому многоборью «Шиповка юных», которые проходят по всей стране, на мытищинском стадионе «Торпедо» состоялся отборочный этап. В мероприятии приняли участие около 140 воспитанников спортивной школы «Авангард».

Юные спортсмены соревновались в различных дисциплинах, включая бег, прыжки и метание мяча. Ребята показали достойные результаты, и те, кто проявил себя лучше всего, прошли в следующий квалификационный этап соревнований.

Эти соревнования проводятся в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни». Их цель — развитие легкой атлетики в Российской Федерации, популяризация этого вида спорта среди молодежи, а также привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Кроме того, такие мероприятия способствуют выявлению талантливых юных спортсменов, укреплению здоровья и повышению их спортивного мастерства.

Организаторы отмечают высокий уровень подготовки участников и выражают надежду на то, что многие из них смогут достичь значительных успехов на всероссийской арене.

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