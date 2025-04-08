Отборочный этап открытого турнира по программированию начался в Жуковском

Центр молодежного инновационного творчества в Жуковском открыл регистрацию на отборочный этап «Открытого турнира по программированию — ЦМИТ 2025». Мероприятие посвятили Международному дню космонавтики и первому полету человека в космос.

Открытый турнир по программированию — это уникальная возможность для школьников, увлекающихся информатикой и математикой, продемонстрировать свои навыки и получить новый опыт в программировании. Соревнование проводит Центр молодежного инновационного творчества Жуковский, который активно поддерживает инициативы, направленные на развитие технической грамотности среди подрастающего поколения.

К участию приглашают учеников 8-11 классов. Соревнования пройдут в два этапа. Отборочный этап проходит онлайн на платформе Яндекс.Контест с 5 по 10 апреля 2025 года: участники решат задачи разного уровня сложности, а по итогам лучших из них пригласят к участию в заключительном этапе турнира. Заключительная часть состязаний состоится очно на площадках Центров молодежного инновационного творчества в различных городах России 12 апреля.

Для подготовки к турниру организуют обучающие семинары и мастер-классы, на которых участники смогут познакомиться с типичными задачами и методами их решения. Также планируют создать онлайн-ресурсы с тренировочными заданиями и рекомендациями по подготовке. Регистрация на отборочный этап доступна по ссылке.