Отборочный этап конкурса иллюзионистов прошел в Зарайске

Мероприятие провели под открытым небом. Участниками стали четыре талантливых иллюзиониста из Химок, Шатуры, Каширы и Москвы.

За победу поборолись не только профессиональные маги, но и новички. Участие в конкурса приняли также знаменитые братья Сафроновы. Они провели фирменное шоу с трюками и фокусами.

Братья Сафроновы пообещали вернуться в Зарайск в качестве туристов.

«Мероприятие стало не только соревнованием, но и настоящим праздником для всей семьи, объединившим людей разных возрастов в восхищении магией и искусством иллюзии», — прокомментировали в пресс-службе муниципального округа Зарайск.

