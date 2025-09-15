Еще 7 тысяч человек посетили фестиваль «Маги в парках» в Подмосковье

В Министерстве культуры и туризма Московской области отметили, что показы в рамках отборочных этапов, которые состоялись в выходные, собрали около 4,5 тысячи зрителей в парке имени Н. Островского в Ступине и три тысячи гостей в Зарайском центральном парке.

По результатам выступлений в список участников финала добавились новые имена.

В номинации «Микромагия» лучшие результаты показал Никита Яцковский из Раменского, а в категории «Сценическая магия» в финал прошли Иван Стрюков и Артем Попов из Химок, дуэт Анфисы и Таисии Ахмедшиных из Балашихи, Полина Мунистова из Жуковского, Александр Альманзор–Горюнов из Серпухова, Яна Наумик из Долгопрудного, Александр Фролов из Шатуры, а также Лев Чистяков из Котельников.

Жюри традиционно возглавили братья Сафроновы. Они не только оценивали конкурсантов, но и сами вышли на сцену, продемонстрировав аудитории свои трюки «Телепортация», «Распиливание» и другие.

Финальная точка проекта будет поставлена 21 сентября: в Красногорске, на набережной в микрорайоне Павшинская пойма состоится масштабный гала-концерт. В этот день судьи выберут лучших участников, а зрители увидят выступления известных артистов и фокусников из России и других стран.

Лучшие иллюзионисты по итогам конкурса получат шанс принять участие в шоу братьев Сафроновых.

Дополнительная информация о фестивале доступна на сайте магивпарках.рф и в официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте».