Отборочный этап фестиваля по брейкингу и хип-хопу прошел в Ленинском округе

Масштабное мероприятие «Область танцевальных культур» организовали в Подмосковье впервые. Ленинский округ стал одной из площадок отборочного тура.

На площади у кинотеатра «Искра» собрались начинающие и профессиональные танцоры уличных направлений, которые состязались в танцевальных баттлах под открытым небом. Выступления участников оценивало международное жюри, в составе которого были победители и призеры фестивалей из России, Казахстана, Голландии, Франции, Японии и Южной Кореи. Они также провели мастер-классы для участников.

Начальник отдела культуры администрации округа Елена Гаськова выразила уверенность, что фестиваль не только привлечет внимание к брейкингу и хип-хопу, но и станет стимулом для развития танцевального искусства в Подмосковье.

После двух дней конкурсных выступлений были определены финалисты, которые выступят на гала-концерте в Подольске 14 сентября. Победители отборочного этапа войдут в состав сборной Подмосковья и будут представлять регион на фестивале Yingxianglibboy battle XII Yuncheng в Китае.