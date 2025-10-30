Отборочный этап ежегодного конкурса красоты и таланта завершился в Люберцах

Организовала конкурс «Люберецкая Краса 2025» «Молодая гвардия» при поддержке партии «Единая Россия» и Комитета по культуре и туризму городского округа Люберцы. Всего заявки на участие подали свыше двадцати претенденток, из них жюри отобрало десять финалисток.

По словам исполняющей обязанности руководителя «Молодой гвардии Единой России» в Люберцах Марии Калугиной, каждая участница провела самопрезентацию и ответила на вопросы членов комиссии.

«Впереди у девушек — месяц интенсивной подготовки: мастер-классы, репетиции дефиле и съемки, которые помогут раскрыть их потенциал и подготовиться к финалу», — отметила Мария Калугина.

Финал конкурса «Люберецкая Краса 2025» пройдет в Красковском культурном центре 30 ноября. Всем финалисткам вручат призы от партнеров и спонсоров мероприятия. Обладательницей главного титула станет лишь одна девушка.

Напомним, конкурс красоты «Люберецкая краса» проводят с 2018 года. В нем могут принять участие девушки от 16 до 23 лет, которые живут или обучаются на территории муниципалитета.