Отборочный этап чемпионата по профмастерству среди инвалидов начался в Подмосковье

Отборочный этап чемпионата «Абилимпикс» стартовал в Московской области. Имена финалистов соревнований по профмастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья станут известны 26 июля.

Представители Дмитровского техникума впервые примут на своей площадке участников из пятнадцати регионов России. Конкурсанты будут соревноваться в таких компетенциях, как: выпечка осетинских пирогов, мастер пищевого арт-декора, ресторанный сервис и флористика.

Отборочный этап представляет собой очные соревнования, где победитель каждой номинации получит право представлять свой регион на Национальном чемпионате, который пройдет с 25 по 29 октября в Москве.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что к 1 сентября в Подмосковье после строительства и капитального ремонта откроют 61 школу и 34 детских сада. Большие образовательные комплексы заработают в Лобне, Балашихе, Солнечногорске и других округах.

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