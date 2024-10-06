«От всей души благодарю». Воробьев поздравил жителей Подмосковья с 95-летием региона

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей с 95-летием региона. В своем Telegram-канале он назвал Подмосковье динамичным субъектом с современной инфраструктурой, высоким уровнем жизни и огромным потенциалом.

Власти реализуют важнейшие социальные и инфраструктурные проекты, которые делают жизнь людей лучше. Это стало возможным благодаря поддержке президента и участию населения в жизни региона, отметил глава Московской области.

«В этот день я от всей души благодарю каждого из вас! Вы, наши жители, сердце и душа Подмосковья, и благодаря вашей любви к родному региону и неравнодушию мы двигаемся в верном направлении. С праздником!» — написал Воробьев.

Ранее в Подмосковье отметили пятилетний юбилей клуба «Активное долголетие». Пенсионеры получили от военнослужащих видеопоздравление.