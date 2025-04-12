От войны до космоса. Ветеран из Королева рассказал о годах службы

В Королеве живет человек, чья жизнь — это целая эпоха. Николай Николаевич Багаев, ветеран Великой Отечественной войны, отметил 106-летие. Его воспоминания охватывают самые значимые события XX века — от начала войны до полета Юрия Гагарина в космос.

Когда началась война, Николаю было всего 23 года. Он служил рядовым красноармейцем НКВД и с первых дней защищал Родину. В битвах под Москвой получил первое ранение, но после восстановления снова вернулся на фронт. Второе ранение едва не стало смертельным, но благодаря помощи незнакомой девочки-донора он выжил. После этого Багаеву предложили остаться преподавать в училище, но Николай настоял на возвращении на передовую. За годы войны он прошел путь от рядового до командира отряда, участвовал во взятии Кенигсберга и был награжден многочисленными медалями.

После Победы Николай Николаевич связал жизнь с космосом. Служба на Байконуре стала новой страницей его биографии. Он сопровождал первый искусственный спутник Земли перед запуском и лично помнит исторический момент, когда Юрий Гагарин произнес свое знаменитое «Поехали!».