От скамейки до жилья. Почему 3D-принтеры популярны в строительной сфере
Бизнесмен Вадим Тарасов назвал стройку самой неавтоматизированной отраслью
Одна из компаний Московской области разрабатывает в Химках строительные 3D-принтеры. Ее директор по производству Вадим Тарасов рассказал 360.ru, что технология в последнее время становится очень популярной, ведь строительная отрасль — самая неавтоматизированная в мире.
«Принтер позволяет в короткие сроки изготовить любой МАФ (малую архитектурную форму — прим. ред.) или даже здание с очень смелой архитектурой», — отметил он.
Все, что для этого нужно, — это смоделировать конструкцию и запустить программу на принтере. Время «производства» зависит от сложности проекта. Оно может занять от 30 минут до 40 часов. Можно напечатать вазоны, скульптуры, скамейки, даже мост, например, детально.
«Вообще из всех видов, наверное, печать бетоном — самая сложная. Потому что он очень текучий», — отметил Тарасов.
Спрос на создание объектов с помощью принтера растет с каждым годом. По словам Тарасова, его компания лидирует в ценовом плане.
«Импортные аналоги, например, стоят миллион долларов, у нас цена в десятки раз меньше», — подчеркнул он.
Тарасов ранее рассказывал, что принтер позволяет решить проблему дороговизны материалов и доступности жилья. К тому же с помощью принтера можно в ручном режиме менять теплоэффективность зданий в зависимости от региона.