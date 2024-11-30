От скамейки до жилья. Почему 3D-принтеры популярны в строительной сфере

Одна из компаний Московской области разрабатывает в Химках строительные 3D-принтеры. Ее директор по производству Вадим Тарасов рассказал 360.ru, что технология в последнее время становится очень популярной, ведь строительная отрасль — самая неавтоматизированная в мире.

«Принтер позволяет в короткие сроки изготовить любой МАФ (малую архитектурную форму — прим. ред.) или даже здание с очень смелой архитектурой», — отметил он.

Все, что для этого нужно, — это смоделировать конструкцию и запустить программу на принтере. Время «производства» зависит от сложности проекта. Оно может занять от 30 минут до 40 часов. Можно напечатать вазоны, скульптуры, скамейки, даже мост, например, детально.

«Вообще из всех видов, наверное, печать бетоном — самая сложная. Потому что он очень текучий», — отметил Тарасов.