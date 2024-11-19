Подмосковная компания разработала 3D-принтер для печати зданий из бетона

Компания RVS 3D из Химок разработала 3D-принтер для печати зданий из бетона. С его помощью предприятие сможет изготавливать любые архитектурные формы — от скамеек до жилых домов.

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, компания разработала принтер с сухой подачей материала и строительный вариант для изготовления продукции из бетона. По словам заместителя председателя правительства Подмосковья Екатерины Зиновьевой, на разработку устройства ушло четыре года. В проект инвестировали 60 миллионов рублей.

«Сейчас на предприятии в городском округе Химки работает 15 человек, в ближайшее время компания планирует увеличить штат до 30 сотрудников», — рассказала она.

Благодаря разработке предприятие сможет в короткие сроки создавать изделия из бетона. Так, для создания малых архитектурных форм уходит несколько часов, гаража — неделя, дома — месяц. Для этого модель загружают в программу, после чего принтер делает опалубку. Когда она застывает, ее заполняют утеплителем или бетоном.

Как рассказал генеральный директор компании Вадим Тарасов, сейчас RVS 3D разрабатывает программное обеспечение и строительные материалы для печати. По его словам, принтер позволяет решить проблему дороговизны материалов и доступности жилья.

«Есть возможность строить быстрее и дешевле. С другой стороны, принтер позволяет создавать дома и здания интересные с архитектурной точки зрения. К тому же мы сможем в ручном режиме менять теплоэффективность каждого здания в зависимости от региона, в котором это здание в дальнейшем будет располагаться», — отметил он.

Компания также занимается изготовлением дизайнерских заборов и скамеек.