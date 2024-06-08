От школьных обедов до вывоза мусора. Где и как применяют ИИ в Подмосковье

Министр Куртяник рассказала о сферах применения ИИ в Московской области

На сегодняшний день Подмосковье — регион, лидирующий по цифровизации. Технологии внедряют в самых разных сферах, оптимизируя процессы, экономя ресурсы и избавляя сотрудников от рутинных дел. О том, как искусственный интеллект помогает в ЖКХ, строительстве, также в контроле питания в школах, в интервью 360.ru на полях ПМЭФ рассказала министр госуправления, информтехнологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

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