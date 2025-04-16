Освящение куличей пройдет у строящегося Филаретовского храма в Коломне

Жители микрорайона Колычево смогут освятить куличи и яйца на месте будущего Филаретовского храма. Мероприятие пройдет 19 апреля с 10:00 до 12:00 на бульваре 800-летия Коломны рядом с молодежным центром «Русь».

Филаретовский храм возводят в память о защитниках Отечества и участниках СВО. Жители микрорайона смогут прийти на бульвар 800-летия Коломны и освятить куличи.

Пасха — время духовного обновления и радости. Верующие со всего мира в этот день отмечают воскресение Иисуса Христа. В Коломне ежегодно праздник отмечают по-особенному. Жители смогут не только освятить пасхальную снедь, но и почтить память защитников Отечества.

На территории городского округа откроют 40 площадок для освещения, сообщили в Коломенской епархии. Это позволит каждому жителю принять участие в празднике и разделить радость Пасхи с единоверцами.