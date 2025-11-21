Освящение часовни с купелью в парке Киово прошло в Лобне

В парке Киово в Лобне освятили часовню с купелью. Молебен возглавил епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл.

Епископ Кирилл провел освящение в день Собора Архистратига Михаила, посвященного архангелу Михаилу, небесному покровителю и предводителю.

Владыке сослужили настоятель Спасского храма, протоиерей Михаил Трутнев и духовенство Лобненского благочиния.

В праздник Крещения Господня все верующие смогут совершить чин омовения в освященной купели.

«Мы верим, что все, кто посетит это место, — как те, кто решится на омовение, так и те, кто воздержится, — получат небесное благословение», — отметил Его Преосвященство.

На освящении присутствовала глава городского округа Лобня Анна Кротова. В рамках визита епископ Кирилл возложил цветы к братской могиле советских воинов.