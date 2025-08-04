Освещение возле дошкольного образовательного учреждения восстановили в Лыткарине

Во время личного приема жительница Лыткарина обратилась к прокурору Московской области Сергею Забатурину. Она рассказала, что на внутриквартальной дороге, которая ведет, в том числе, к дошкольному образовательному учреждению, нет уличного освещения.
Прокуратура Лыткарино провела проверку и подтвердила слова заявительницы. Чтобы решить проблему, главе города направили официальное представление.
После этого администрация заключила контракт на установку фонарей. В итоге на участке появились опоры и линии уличного освещения.
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