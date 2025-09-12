Освещение установили у теннисных столов в парке Жуковского

Специалисты смонтировали систему освещения на одной из локаций в парке Жуковского. Теперь теннисисты смогут заниматься любимым видом спорта даже в темное время суток.

Просьбу об установке освещения на встрече в формате выездной администрации главе городского округа Андронику Паку озвучил местный житель, председатель клуба «Развитие настольного тенниса в Жуковском» кандидат технических наук Александр Тепляшин.

«Работы по монтажу освещения выполнены. Теперь любители настольного тенниса смогут заниматься спортом не только в дневное время, но и смогут играть в вечерние время суток», — отметил Андроник Пак.

