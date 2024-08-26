Освещение Тимоновского стадиона в Солнечногорске наладят к середине сентября

Жители солнечногорского микрорайона Тимоново сообщили, что уже почти год не могут пользоваться обновленным стадионом по вечерам из-за неработающего освещения. В администрации городского округа ответили, что вопрос находится в работе и скоро будет решен. Свет над футбольным полем загорится к середине сентября.

«Тимоновский стадион сдали почти год назад, но свет так и не подключили. Уже почти год люди не могут им пользоваться по вечерам. Играли там в футбол, с 20:00 уже ничего не видно», — пишут жители в социальных сетях.

В администрации городского округа Солнечногорск о проблеме знают. Вопрос должен решиться в ближайшее время.

«Технологическое подключение Тимоновского стадиона выполнено „Мособлэнерго“ 20 августа 2024 года. На следующий день сформирована закупка на подведение кабелей и подключение к щитку на самом стадионе. Подрядчик обязуется завершить работы 10 сентября», — ответили в муниципалитете.

Стадион открыли после масштабной реконструкции осенью прошлого года. Здесь полностью обновили футбольное поле, построили зоны для воркаута и занятий легкой атлетикой, сделали универсальную спортивную площадку с трибунами. Общая площадь спортивного объекта — более 10 тысяч квадратных метров.

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