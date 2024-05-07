Освещение отремонтировали на мосту Победы в Химках | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 15:23 Освещение отремонтировали на мосту Победы в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Новое освещение появилось на мосту Победы — на пересечении улицы Маяковского и проспекта Мира в Химках. Всего на путепроводе через Октябрьскую железную дорогу заменили 74 светильника.

Более трех тысяч светильников уже обновили во всех микрорайонах городского округа в рамках масштабной программы по модернизации системы уличного освещения. Каждый год бригады работают по регламенту, утвержденному Министерством благоустройства Московской области.

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«На мосту произвели ремонт и покраску 74 торшерных опор. Также заменили 74 светильника на светодиодные и провели кабельную линию», — рассказал технический директор компании «Светогор-Химки» Руслан Гусейнов.

Всего в городском округе обновят свыше 14 тысяч светильников и создадут 260 пунктов питания. Вместе с тем специалисты организуют ситуационный центр, где появится возможность в режиме реального времени отслеживать состояние системы освещения и быстро реагировать на неполадки. Полностью работы планируют завершить к сентябрю.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о программе модернизации ЖКХ в регионе на ближайшие пять лет.

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