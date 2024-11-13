Освещение обновили около культурного центра «Обухово» в Богородском округе

Работы по замене уличного освещения на территории около культурного центра «Обухово» в Богородском округе завершены. Здесь установили 38 опор и 45 светильников.

Вопрос замены уличного освещения около культурного центра «Обухово» обсуждался на выездной администрации в прошлом году. Состояние торшерного освещения было оценено как неудовлетворительное и подлежало замене.

Кроме этого, старые опоры не освещали всю территорию. Тогда глава Богородского округа Игорь Сухин совместно с руководством территориального управления определили 45 приоритетных объектов на этот год, одним из которых стала площадь около культурного центра.

На оперативном совещании заместитель главы Богородского округа Илья Просняков доложил о проделанной работе.

«Теперь здесь нормативная освещенность. Мощность светильников 40 Вт. Люди с удовольствием прогуливаются», — рассказал Илья Просняков.

Площадь около культурного центра преобразилась. Она стала визитной карточкой поселка Обухово и местом прогулок для жителей.

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