Освещение на оживленном перекрестке обновили в поселке Малаховка в Люберцах

На пересечении улицы Мичурина и Красковского шоссе по просьбе жителей заменили старые светильники и установили 10 новых. Работы выполнили после обращения председателя уличного комитета на встрече с администрацией.

Глава округа Владимир Волков вместе с жителями 23 марта проверил выполнение работ. Он отметил, что место проходное — здесь взрослые идут в поликлинику, родители ведут детей в детский сад и школу. Специалисты оперативно обследовали линию, нашли проблему, протянули кабель и установили новые светильники.

В округе продолжается программа модернизации уличного освещения. В 2025 году новые линии появились по 10 адресам. В 2026 году планируют построить еще 13 линий, заменить 24 шкафа управления наружным освещением и 1150 старых светильников на новые светодиодные. С адресным перечнем можно ознакомиться на официальном сайте.

Обращениям жителей на встречах в формате выездной администрации уделяют особое внимание — их просьбы часто становятся поводом для включения объектов в план работ.