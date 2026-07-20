Остекление надземного перехода обновят в поселке Малаховка под Люберцами

В поселке Малаховка городского округа Люберцы специалисты восстановят остекление надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути, соединяющего Новый проспект с 1-й Первомайской улицей. За короткое время эксплуатации неизвестные разбили около 15% стеклянных панелей фасада, стекла на дверях и вырвали кнопки вызова лифтов.

Заместитель главы Александр Сорокин совместно с представителем государственного заказчика — учреждением «Дирекция дорожного строительства» — и специалистами территориального отдела Малаховка провел выездной осмотр перехода. В переходе установлены камеры видеонаблюдения, фиксирующие хулиганские действия. По результатам фото- и видеофиксации административные материалы направлены в правоохранительные органы, возбуждены дела.

«Новые кнопки, стеклянные панели и дверные блоки уже заказаны. Их замена требует значительных затрат, но процесс запущен. Усилим наружное видеонаблюдение — установим дополнительные камеры с внешней стороны. Заменим поврежденные двери и стекла — монтаж начнется сразу после поставки материалов», — отметил Александр Сорокин.

Жителей призывают быть бдительными. Если вы стали свидетелями вандализма, сообщайте в полицию по телефону 112 или в Малаховский отдел полиции МВД «Люберецкое» по телефону +7 (495) 501-55-02.