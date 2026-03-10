Остановочные павильоны отремонтировали еще на 10 дорогах Подмосковья

Ремонтные работы коснулись двух городов: Балашихи и Коломны, а также шести малых населенных пунктов. Павильоны привели в порядок на Леоновском шоссе в Балашихе и на улице Девичье Поле в Коломне. В Пушкинском округе обновили остановки на Старом Ярославском шоссе у деревни Григорково. В Сергиево-Посадском округе — в деревне Житниково. В Истре — в деревне Максимовка. В Дмитровском округе — у деревни Кунисниково. В Богородском округе работы провели на улице Ленина в селе Кудиново и на дороге вблизи поселка Горбуша. В городском округе Люберцы ремонт прошел на улице Чехова в поселке городского типа Красково и на дороге в деревне Торбеево.

В Минтрансе подчеркнули, что специалисты Мосавтодора регулярно проводят работы по поддержанию элементов инфраструктуры: остановок, знаков, искусственных неровностей, ограждений, светофоров. Это происходит в том числе в зимний период. Кроме ремонта остановок сотрудники очищают посадочные площадки от снега и наледи.

