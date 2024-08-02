Остановки отремонтировали еще на 8 дорогах Подмосковья

Дорожные службы Подмосковья отремонтировали остановки еще в семи округах. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы провели на дорогах на Центральной улице в Черноголовке, на улице Михеенко в поселке Хотьково, на Молодежной улице в Красногорске, на Белопесоцкой улице в Ступине, на Школьной улице в деревне Новосьяново, на улице Газовиков в поселке Развилка, а также на Бисеровском шоссе.

В ведомстве уточнили, что специалисты обследуют дорожную сеть еженедельно. При этом, особое внимание уделяется содержанию дорог и тротуаров, остановкам, дорожным знакам и светофорам. За выполнением работ следят с помощью автоматизированной системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах, которые завершат к концу года.

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