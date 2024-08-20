Остановки еще на 11 дорогах отремонтировали в Подмосковье

Специалисты Мосавтодора отремонтировали остановочные павильоны на 11 дорогах в 9 округах Подмосковья. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Работы провели в Люберцах, Волоколамске, Ступине, Ивантеевке, Луховицах, Звенигороде, Солнечногорске, Химках и Мытищах. В ведомстве отметили, что специалисты еженедельно обследуют дорожную сеть, уделяя внимание состоянию тротуаров, остановок, знаков и светофоров, а при необходимости проводятт их ремонт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах, которые завершат к концу года.

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