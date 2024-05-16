Останки ветерана ВОВ Виктора Максимова перезахоронили в Пушкино | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 21:17 Останки ветерана ВОВ Виктора Максимова перезахоронили в Пушкино пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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На кладбище в селе Черкизово провели церемонию перезахоронения останков воина Виктора Максимова. Он отправился на фронт в первые дни Великой Отечественной войны и погиб в Смоленской области.

Виктор Сергеевич родился в 1916 году в деревне Тарасовка Мытищинской волости. Его призвали на фронт 24 июня 1941 года, а 1942 году он пропал без вести. Летом 2023 года его останки обнаружили поисковики отряда «Красноармеец» в братской могиле под Смоленском.

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Отметим, что село Черкизово городского округа Пушкино до 1960-х годов входило в Мытищинский район.

Правнучка воина Екатерина Ларичкина узнала, что поисковики обнаружили останки Виктора Сергеевича Максимова. В конце декабря останки передали семье после торжественного отпевания в Смоленске. Из-за зимних условий захоронение не могло быть проведено, и останки временно находились в храме в Черкизово.

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