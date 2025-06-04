Особый противопожарный режим объявили в Мытищах

Отдел по надзорной деятельности и профилактической работе по городскому округу предупредил о возможных пожарах. Основное ограничение коснулось запрета на использование открытого огня и разведение костров.

Особый противопожарный режим на территории городского округа Мытищи установили с 26 мая 2025 года. Ряд ограничений, направленных на предотвращение лесных и торфяных пожаров, включили в систему обеспечения пожарной безопасности.

Строго запрещено разведение костров для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях (например, мангалах, жаровнях) на землях общего пользования, а также на садовых или огородных земельных участках в период действия особого противопожарного режима. Исключением станут специально отведенные и оборудованные для этого места.

Безобидный пикник также вполне сможет привести к печальным последствиям. Подобные выходы на природу с разведением костров будут являться административным правонарушением и повлекут за собой наложение штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей.

Сотрудниками областного Министерства чрезвычайных ситуаций совместно с сотрудниками Министерства внутренних дел Подмосковья будут проводиться регулярные профилактические рейды.