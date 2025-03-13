Особую экономическую зону создадут на территории Большого Серпухова

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Алексей Шимко провел рабочую встречу с командой АО «Большой Серпухов». На совещании обсудили планы и проекты по развитию округа, в том числе создание особой экономической зоны.

Создание особой экономической зоны на территории Большого Серпухова поспособствует росту промышленности, развитию науки, образования и медицины. Для резидентов предусмотрят налоговые льготы и таможенные преференции.

Будут реализованы семь крупных проектов общим объемом инвестиций свыше восьми миллиардов рублей — это почти 900 новых рабочих мест, развитие высоких технологий и укрепление промышленного потенциала.

На совещании также обсудили развитие инфраструктуры округа. Среди масштабных — строительство набережной. Новые спортивные площадки и места для проведения досуга — также в фокусе внимания.

«Уверен, что такая консолидация власти, бизнеса и науки даст хороший результат в развитии округа!» — прокомментировал временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко.